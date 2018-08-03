Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
10 звезд, которые зажглись на «Утренней звезде»
Американцам запретили курить в квартирах
Виктория Бекхэм забыла надеть бюстгальтер под кружевной топ
Сухие законыКак местные власти не дают россиянам пить
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Жуков с трубкой в животе: Раны перестали заживать - СМИ
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Нелепые образы звезд, которые забыли надеть брюки
Сколько звезды платят за красивые зубы
Джигарханян появился в театре в удручающем состоянии - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
13:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о ранении российского инструктора в ЦАР

Российский инструктор получил ранение в ходе нападения боевиков на военнослужащих армии Центральноафриканской республики. Это произошло 10 июня этого года, говорится в докладе для Совета Безопасности ООН. Отчет датирован 23 июля, ранее об этом инциденте не сообщалось.

Источник: Reuters

Солдаты в сопровождении российских инструкторов направлялись в город Бангасу. Проезжая через населенный пункт Бамбари, они были атакованы боевиками «Союза за мир в Центральной Африке» (UPC) — ответвления мусульманской вооруженной группировки «Селека». UPC, как следует из открытых данных, контролируют окрестности Бамбари. В результате был ранен один инструктор из России (военный или гражданский, не уточняется) и двое военнослужащих.

Читайте также
«Страна застряла во времени»: что Россия ищет в Африке

Эксперты заключают, что этот инцидент демонстрирует способность незаконных вооруженных формирований противостоять правительственным силам.

Власти ЦАР заявляли о возможной причастности боевиков «Селеки» к убийству в республике трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Об их гибели стало известно 31 июля.

Согласно данным МИД России, в ЦАР для подготовки военнослужащих республиканской армии были командированы 5 военных и 170 гражданских инструкторов, также стране была поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. Это было сделано с ведома Совбеза ООН. Помимо этого, имеются неофициальные сведения о деятельности в ЦАР наемников из так называемой частной военной компании Вагнера.

Следите за развитием темы«Убийство российских журналистов в ЦАР»
 Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи
Россию наказали за Крымский мост
МИД РФ объяснил поставки оружия и присутствие инструкторов в ЦАР
Картины, недвижимость и машины — что делят Петросян и Степаненко
На Луну за 24 часа упало два метеорита (видео)
Названа опасность отказа от алкоголя
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Эмин Агаларов не поедет на допрос по «российскому делу» в США
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Почти даром: в России рухнули цены Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент смартфон стоит почти на треть дешевле РРЦ.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото В Подмосковье проходят съемки мелодрамы «Выше неба» от режиссера «Хорошего мальчика»
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Великой китайской стене нашли новое применение
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь