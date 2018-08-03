Городской пруд Екатеринбурга затянуло огромное масляное пятно
В мэрии утверждают, что радужные разводы появились
В мэрии утверждают, что радужные разводы появились
Жители Екатеринбурга уже второй день обеспокоены состоянием городского пруда. Поверхность акватории затянуло огромное масляное пятно. Радужная пленка начала появляться еще вчера вечером, но сегодня значительно увеличилась в размерах.
В мэрии утверждают, что пленка стала результатом работ, связанных с реконструкцией Макаровского моста, но опасности она не представляет.
— Сейчас идет укрепление берегов. Для этого убираются отложения ила, а вместо них укладывается твердый грунт. Масляные разводы появились из накопленных в иле техногенных отложений, — рассказали в мэрии.
Сейчас разводы уже почти полностью исчезли.