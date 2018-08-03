В Екатеринбурге пьяные десантники избили старика

Как сообщает агентство «Европейско-Азиатские новости», пострадавшему мужчине 57 лет. Его нашли случайные прохожие на аллее неподалеку от моста. Его лицо было в крови, а под глазами большие гематомы. Привести в чувство мужчину удалось только через полчаса.

Позже выяснилось, между отдыхающими «десантниками» и пострадавшим завязался конфликт. В отдел полиции неоднократно поступали звонки с информацией о драке между мужчинами. Отдыхающих десантников было двое, оба находились в алкогольном опьянении. Один из них задержан и доставлен в территориальный ОВД для разбирательства, другой в ходе драки получил травму и был доставлен в больницу.