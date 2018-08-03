Факт опьянения водителя автобуса выявили донские полицейские
Факт опьянения водителя автобуса выявили полицейские в
Факт опьянения водителя автобуса выявили полицейские в
Как сообщает
Правоохранители установили, что водитель автобуса находится в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении мужчины составлен административный материал.
Автотранспортное предприятие, которому принадлежит автобус, оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Кроме того, решается вопрос о проведении в организации внеплановой проверки.