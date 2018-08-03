Факт опьянения водителя автобуса выявили донские полицейские

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Ростовской области, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД остановили автобус, следовавший по маршруту «поселок Глубокий — город Каменск-Шахтинский» с 15 пассажирами в салоне.