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13:48 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Факт опьянения водителя автобуса выявили донские полицейские

Факт опьянения водителя автобуса выявили полицейские в Каменске-Шахтинском.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Ростовской области, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД остановили автобус, следовавший по маршруту «поселок Глубокий — город Каменск-Шахтинский» с 15 пассажирами в салоне.

Правоохранители установили, что водитель автобуса находится в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины составлен административный материал.

Автотранспортное предприятие, которому принадлежит автобус, оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Кроме того, решается вопрос о проведении в организации внеплановой проверки.

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