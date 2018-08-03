Пропавшую 13-летнюю Марию Ложкареву ищут всем миром
Девочку не могут найти уже два дня.
Девочку не могут найти уже два дня.
Сегодня во всю идут поиски пропавшей 13-летней Марии Ложкаревой. Согласно сообщению СУ СК по Нижегородской области, в поисках задействованы следователи и криминалисты Следственного комитета, полицейские, сотрудники МЧС, более 100 военнослужащих Росгвардии, волонтеры ПСГ «Рысь», ПО «Лиза Алерт» и ПСО «Волонтер», а также добровольцы. Кроме того, в поисках пропавшей девочки задействованы два вертолета (МЧС и АО «Транснефть»), а также водолазная группа. Всего в поисках 13-летней девочки участвуют более 400 человек.
Задействованы и сотрудник ГИДББ, которые проверяют транспортные средстве, передвигающиеся по федеральной трассе М7 и близлежащих транспортных артерий. Водителям автотранспорта передают приметы пропавшей девочки.
— Вечером и ночью в поисках в основном принимали участие добровольцы, было 50 машин, — рассказал координатор
Также в поисках участвует
Район поиска сегодня был расширен. По данным ПСО «Волонтер НН» это квадрат примерно 15×15 километров. Проводится обследование лесных массивов, полей, исследуются водоемы.
— Некоторые места уже были осмотрены несколько раз, — сказал Сергей Шухрин.
Однако поиски пока не дали никаких результатов.
По факту исчезновения девочки Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело.
Напомним, 13-летняя Мария Ложкарева пропала 1 августа в садовом товариществе «Борок» в деревне Горный Кстовского района. Около 19.00 девочка, которая гостила и уотца на даче, пошла кататься на велосипеде и не вернулась. По данным СУ СК, раньше Мария никогда не уходила из дома и конфликтов в семье не было.
Также волонтеры просят сохранить записи камер видеонаблюдения на близлежащих домах и магазинах за 1 августа в районе сел Запрудное, Подлесово, Прокошево, Чернуха, Шелокша.
Для поисков нужны подготовленные люди. Место сбора в СНТ «Борок» Кстовского района: после моста через речку Шаву нужно повернуть направо и далее проехать по дамбе мимо озера.
Приметы Марии:
На вид девочке 12 лет, рост около 164 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза
Была одета в голубые джинсовые шорты, светлую футболку с рисунком, сланцы