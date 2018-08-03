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13:25 (мск), источник: Нижегородская правда

Поезда из Нижнего Новгорода в Москву задерживаются из-за несчастного случая на путях

Подросток попал под колеса электрички в Московской области.

Поезда горьковского направления, следующие из Нижнего Новгорода в Москву, идут с увеличенным интервалом из-за несчастного случая на путях.

Трагедия произошла рано утром, 3 августа на 30 км. 5 пикета главного пути ст. Купавна Горьковского направления Московской железной дороги. Об этом сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

17-летний подросток попал под колеса поезда сообщения «Павловский Посад — Москва Курская». На место происшествия прибыли экстренные службы. По предварительным данным, молодой человек переходил пути в неположенном месте.

Как сообщают московские СМИ, остановка электрички вызвала сбой в расписании движения поездов в Московском направлении.

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