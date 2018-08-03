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15:48 (мск), источник: RNS

В МИД рассказали о попытке сопротивления убитых в ЦАР российских журналистов

Граждане России — журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко — были убиты в Центральноафриканской Республике после попытки оказать сопротивление нападению, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Как свидетельствуют первые результаты следственных действий, россияне подверглись нападению неизвестных лиц и при попытке оказать сопротивление были убиты», — сказала Захарова на брифинге в Москве.

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По ее словам, целью нападения на российских граждан было ограбление, включая захват автомобиля.

Захарова добавила, что российские дипработники делают все возможное, чтобы отправить тела погибших на родину сегодня, 3 августа.

«Посольство России предпринимает все меры, чтобы их отправка на родину была осуществлена уже сегодня. По этическим соображениям мы не будем анонсировать дату прибытия рейса. При этом, я хочу сказать, что все данные были переданы родственникам погибших», — добавила она.

Ранее МИД России сообщил о гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР. По данному факту СКР возбудил уголовное дело. Как сообщил RNS главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, в ЦАР Джемаль занимался съемками фильма о ЧВК.

Следите за развитием темы«Убийство российских журналистов в ЦАР»
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