В Златоусте стартует суд по делу 12 дорожных бандитов

В Златоустовский городской суд (Челябинская область) поступило уголовное дело в отношении 12 местных жителей, которые обвиняются в хищении грузов у дальнобойщиков на неохраняемых автомобильных стоянках и обочинах трассы М-5 «Урал», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщила помощник председателя суда Гульфира Крылова, преступления совершались с апреля 2016 года по 1 июня 2017 года на территории Саткинского и Чебаркульского районов, Копейска, Златоуста и Миасса.

Из обвинительного заключения следует, что подсудимые, действуя в составе организованной группы, в указанный период похитили имущество, принадлежащее различным коммерческим организациям, на сумму более 6 млн рублей. Среди краденого — продукты питания и спиртные напитки, предметы одежды и бытовая техника, металлопрокат и др.

«При совершении преступлений банда использовала средства мобильной связи, радиостанции, механические устройства для сокрытия регистрационных знаков автомобилей, инструменты для взлома запирающих устройств на дверях фургонов, имела в своем распоряжении несколько машин, которые обеспечивали мобильность соучастников и использовались для перевозки похищенного», — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия подсудимые вину в совершении преступлений не признали, от дачи показаний отказались.