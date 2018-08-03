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14:18 (мск), источник: dostup1.ru

В Златоусте стартует суд по делу 12 дорожных бандитов

Предстоит исследовать 75 томов уголовного дела, допросить 23 потерпевших и более 140 свидетелей.

В Златоустовский городской суд (Челябинская область) поступило уголовное дело в отношении 12 местных жителей, которые обвиняются в хищении грузов у дальнобойщиков на неохраняемых автомобильных стоянках и обочинах трассы М-5 «Урал», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщила помощник председателя суда Гульфира Крылова, преступления совершались с апреля 2016 года по 1 июня 2017 года на территории Саткинского и Чебаркульского районов, Копейска, Златоуста и Миасса.

Из обвинительного заключения следует, что подсудимые, действуя в составе организованной группы, в указанный период похитили имущество, принадлежащее различным коммерческим организациям, на сумму более 6 млн рублей. Среди краденого — продукты питания и спиртные напитки, предметы одежды и бытовая техника, металлопрокат и др.

«При совершении преступлений банда использовала средства мобильной связи, радиостанции, механические устройства для сокрытия регистрационных знаков автомобилей, инструменты для взлома запирающих устройств на дверях фургонов, имела в своем распоряжении несколько машин, которые обеспечивали мобильность соучастников и использовались для перевозки похищенного», — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия подсудимые вину в совершении преступлений не признали, от дачи показаний отказались.

Рассмотрение уголовного дела начнется в Златоустовском горсуде в понедельник, 6 августа: предстоит исследовать 75 томов уголовного дела, допросить 23 потерпевших, более 140 свидетелей.

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