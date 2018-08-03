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14:21 (мск), источник: СуперОмск

Омского хоккеиста приговорили к 18 годам в колонии за жестокое убийство мамы, бабушки и кота

Омичу, убившему под действием наркотиков всю свою семью, сегодня вынесли приговор. Омский областной суд признал виновным 25-летнего парня в убийстве двух лиц.

Трагедия разыгралась в квартире одного из домов на проспекте Мира в Нефтяниках, где омич находился с мамой и бабушкой. Отец в этот день был в командировке, а сестра жила в другом городе. Утром 9 февраля 2018 года омич под действием наркотиков крупно поссорился с домочадцами — мамой и бабушкой.

Как было установлено в суде, увидев, что мать пытается выйти из квартиры, парень схватил на кухне нож, бросился вдогонку и нанес матери множество ударов в спину, лицо, грудь и конечности. С бабушкой, которая стала свидетельницей убийства, он расправился не менее жестоко — сперва ударил ножом в шею, а затем множество раз в тело и конечности. Обе женщины скончались на месте. Известно, что разъяренный омич также убил и кота.

Как сообщили в региональной прокуратуре, парень признал свою вину лишь частично, пояснив, что был невменяем из-за действия наркотиков. Однако обвинение опровергло эту версию.

«Имеющееся в материалах уголовного дела заключение комплексной судебной психолого-психиатрической комиссионной экспертизы показало, что в момент совершения преступления обвиняемый мог осознавать характер своих действий и руководить ими», — сообщили в прокуратуре Омской области.

Суд приговорил омича к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, уточнили в надзорном органе.

Как ранее сообщал «СуперОмск», парень был связан со спортом и некогда тренировал детей хоккею. Сам он, судя по странице в соцсетях, занимался боксом и встречался с красивой девушкой. Известно, что у убийцы были проблемы с наркотиками — он несколько раз пытался покончить с употреблением «спайса», однако неизменно начинал принимать его вновь.

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