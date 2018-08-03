«Чудом успел отскочить»: в Новосибирске на прохожих в переходе метро посыпались камни

В пешеходном переходе метро Речной вокзал случилось ЧП: на людей с потолка стали сыпаться булыжники.

— Чудом успел отскочить, — цитирует Новосибирская служба эвакуации АСТ-54 одного из прохожих, который воспользовался переходом, чтобы попасть на Михайловскую набережную.

Камни, которые попадали с потолка, сейчас лежат прямо под ногами у прохожих. Пользователи соцсетей уже обвинили в ЧП соседнюю стройку:

— Зато ТЦ рядом почти достроили, жизненно необходимый, — отреагировали новосибирцы.

Речь идет о МФК «Снежная миля». Из-за строящегося комплекса по улице Большевистской трескается асфальт.