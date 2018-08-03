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14:31 (мск), источник: dostup1.ru

Под Уфой сошел с рельсов челябинский товарняк

Проверку по факту схода организовала Уфимская транспортная прокуратура.

Грузовой состав с углем, сформированный в Челябинске, сошел с рельсов под Уфой (Республика Башкортостан) — проверку по факту ж/д происшествия начала местная транспортная прокуратура, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Приволжского ведомства.

Инцидент произошел сегодня, 3 августа, в 8.55 мск на перегоне Баранцево -Юрмаш Куйбышевской железной дороги. «Произошел сход одной колесной парой без опрокидывания 52-го с головы состава вагона грузового поезда с углем, следовавшего по маршруту Челябинск — Кинель (место формирования состава — Челябинск)», — говорится в сообщении.

Задержек пассажирских поездов не допущено.

На место происшествия выехал помощник уфимского транспортного прокурора. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о необходимом комплексе мер реагирования, добавили в ведомстве.

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