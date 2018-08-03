Под Уфой сошел с рельсов челябинский товарняк
Проверку по факту схода организовала Уфимская транспортная прокуратура.
Проверку по факту схода организовала Уфимская транспортная прокуратура.
Грузовой состав с углем, сформированный в Челябинске, сошел с рельсов под Уфой (Республика Башкортостан) — проверку по факту ж/д происшествия начала местная транспортная прокуратура, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Инцидент произошел сегодня, 3 августа, в 8.55 мск на перегоне Баранцево -Юрмаш Куйбышевской железной дороги. «Произошел сход одной колесной парой без опрокидывания 52-го с головы состава вагона грузового поезда с углем, следовавшего по маршруту Челябинск — Кинель (место формирования состава — Челябинск)», — говорится в сообщении.
Задержек пассажирских поездов не допущено.
На место происшествия выехал помощник уфимского транспортного прокурора. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о необходимом комплексе мер реагирования, добавили в ведомстве.