В Тихорецке в ДТП с иномаркой погибла девушка

По предварительным данным, 32-летний водитель «Десятки» не уступил дорогу Kia Cerato, за рулем которой находился 40-летний житель Новопокровского района. В результате произошло столкновение.

На месте аварии от полученных травм погибла 25-летняя девушка. Водитель иномарки пострадал, его с ранениями и ушибами госпитализировали в Тихорецкую больницу.