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15:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тихорецке в ДТП с иномаркой погибла девушка

Смертельная авария случилась 2 августа в Тихорецке на перекрестке улиц Московской и Рабочей.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Десятки» не уступил дорогу Kia Cerato, за рулем которой находился 40-летний житель Новопокровского района. В результате произошло столкновение.

На месте аварии от полученных травм погибла 25-летняя девушка. Водитель иномарки пострадал, его с ранениями и ушибами госпитализировали в Тихорецкую больницу.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

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