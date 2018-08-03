​В МВД выявили грубые нарушения со стороны полиции на Кущевском посту ДПС‍

По итогам скрытой проверки в МВД подтвердили грубые нарушения со стороны сотрудников ГИБДД на посту Кущевском. Однако в ведомстве опровергли главную претензию автомобилистов, которые обвиняли полицейских в массовом подбрасывании наркотиков. Пока местных гаишников продолжают проверять, на посту установили дополнительные камеры, прямая трансляция с которых идет на компьютеры краевого главка, пишет «Газета.ру».

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов после публикаций в СМИ о ситуации на посту Кущевском — водители жаловались на доскональные обыски и подбрасывание полицейскими наркотиков — направил запросы в ГУ МВД России по Краснодарскому краю и в Главное управление собственной безопасности МВД России.

В Главном управлении собственной безопасности (ГУСБ) МВД России признали, что обыски на Кущевском посту проводятся с грубейшими нарушениями должностных инструкций сотрудников ГИБДД. Этот факт выявила скрытая проверка, проводимая после публикации в федеральных СМИ.

В ответе на депутатский запрос говорится, что только в 2018 году на Кущевском посту сотрудники ГИБДД выявили 133 факта незаконного оборота наркотических веществ, по которым было возбуждено 79 уголовных дел по ст. 228 УК РФ «незаконное хранение и перевозка наркотических средств». Также было составлено 54 административных протокола по ст. 6.8 КоАП «незаконный оборот наркотических средств».

Сейчас по «наркотической» ст. 228 УК России вынесены обвинительные приговоры по 62 уголовным делам. Оправдательных нет, также не выносилось решений о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

«Законность и обоснованность принятых решений проверена прокурором Кущевского района. Информации о подбросе наркотических средств в материалах уголовных и административных дел не содержится», — говорится в тексте документа за подписью главы ГУСБ МВД России Александра Макарова. По его словам, по факту публикаций в СМИ назначена скрытая проверка для выявления неправомерных действий сотрудников.

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По ее результатам выявлены случаи, когда сотрудники ГИБДД на Кущевском посту не только безосновательно останавливают водителей, но и при осмотре транспортного средства «забывают» составить необходимые акты. Также проверка выявила, что досмотр транспортного средства и личный досмотр водителей и пассажиров проводились без участия понятых и составления соответствующих протоколов, что в обычных случаях, особенно при рассмотрении административных дел, нередко служит достаточным основанием для судов прекратить разбирательство.

В ответе также говорится, что по выявленным у полицейских нарушениям 19 июня 2018 года назначена служебная проверка. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, Нилов получил ответ на свой запрос из ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В ведомстве опровергли, что на Кущевском посту водителям подбрасывают наркотические вещества.

«Сведения, приведенные в средствах массовой информации, о провокациях со стороны сотрудников дорожно-патрульной службы — подкладывании в автомобили наркотических средств с целью вымогательства у водителей денежных средств, — являются предположениями авторов и не несут под собой какой-либо фактической основы», — говорится в тексте документа за подписью главы ведомства Владимира Виневского.

Автомобилисты, едущие к морю по трассе М-4 «Дон», неоднократно жаловались на обыски на посту в станице Кущевской. Они утверждали, что полицейские в нахальной манере обыскивали их автомобиль, заглядывая буквально в каждый уголок. Нередко инспекторы неожиданно для пассажиров и водителя находили в машине пакетик с каким-либо наркотическим веществом, после чего предлагали урегулировать ситуацию на месте.