Белорусы погибли в ДТП в Калужской области

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Двое белорусов погибли в аварии в Калужской области, сообщило в пятницу посольство Беларуси в России.

Авария произошла на 251 километре автодороги, ведущей из Москвы в Рославль через Малоярославец. По информации ГИБДД по региону, произошло столкновение ВАЗ-2108 и Volvo.