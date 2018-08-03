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14:27 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусы погибли в ДТП в Калужской области

Дипмиссия Беларуси находится в контакте с властями региона, в котором авария унесла жизни наших соотечественников.

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Двое белорусов погибли в аварии в Калужской области, сообщило в пятницу посольство Беларуси в России.

Авария произошла на 251 километре автодороги, ведущей из Москвы в Рославль через Малоярославец. По информации ГИБДД по региону, произошло столкновение ВАЗ-2108 и Volvo.

«Посольство Беларуси находится в контакте с властями Калужской области по поводу ситуации, связанной с гибелью двух граждан Республики Беларусь», — говорится в сообщении дипмиссии.

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