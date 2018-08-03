Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нет слов, одни эмоции»: что чувствует ваш питомец
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
10 звезд, которые зажглись на «Утренней звезде»
За что бьют в Турции российских туристов
Виктория Бекхэм забыла надеть бюстгальтер под кружевной топ
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
Становится не лучше, а хуже: Солист группы "Руки вверх" о болезни
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Кэти Холмс и Джейми Фокс целовались и дурачились на пляже
Виктория Бекхэм забыла надеть бюстгальтер под кружевной топ
Стилиста Влада Лисовца экстренно госпитализировали в "Склиф"
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16Лесные пожары в Греции
15:30 (мск), источник: Клопс.ru

Очевидец: В калининградском автобусе на пассажирку с ребёнком упало разбившееся стекло

В Калининграде на улице Гагарина во время движения автобуса № 159 Калининград — Большое Исаково разбилось стекло. Об этом «Клопс» рассказал очевидец происшествия.

Инцидент произошёл 3 августа около 13 часов.

«На маршруте № 159 при движении у автобуса разбилось стекло. Это стало шоком для всех пассажиров. Осколками осыпало женщину с ребёнком, которые сидели в передней части салона. У пассажирки видна кровь, но автобус продолжил движение и доехал до конечной остановки», — рассказывает очевидец Никита.

Во время загрузки произошла ошибка.

Только в посёлке Большое Исаково на место вызвали полицию и скорую помощь. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Все новости региона
 Очевидец: В калининградском автобусе на пассажирку с ребёнком упало разбившееся стекло
В Калининграде трёхлетнего ребёнка на сорок минут оставили в закрытой машине в +32
СМИ: Напавшие на журналистов в ЦАР искали что-то кроме денег
В УФСИН назвали причину смерти убийцы экс-полковника Буданова
Как в Сети отреагировали на развод Петросяна и Степаненко
Названа опасность отказа от алкоголя
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир
На Украине задержали 11 администраторов групп в соцсетях
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Почти даром: в России рухнули цены Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент смартфон стоит почти на треть дешевле РРЦ.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь