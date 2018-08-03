Очевидец: В калининградском автобусе на пассажирку с ребёнком упало разбившееся стекло

«На маршруте № 159 при движении у автобуса разбилось стекло. Это стало шоком для всех пассажиров. Осколками осыпало женщину с ребёнком, которые сидели в передней части салона. У пассажирки видна кровь, но автобус продолжил движение и доехал до конечной остановки», — рассказывает очевидец Никита.