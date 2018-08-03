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16:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Критиковавший власти китайский профессор пропал во время интервью

Китайский профессор Сунь Вэньгуан, известный своей критикой правительства страны, пропал после того, как полицейские ворвались в его дом во время интервью местному отделению радиостанции Voice of America («Голос Америки»). Об этом сообщает Associated Press.

Источник: AP 2018

По информации агентства, 84-летний мужчина может находиться в военном отеле в городе Цзинань (провинция Шаньдун), однако это не подтверждено. В то же время VoA сообщает, что профессор, вероятно, содержится под домашним арестом.

Сунь Вэньгуан давал интервью по телефону 1 августа. Обсуждение касалось политики Китая в Африке. Отмечалось, что Пекин направляет на помощь странам региона огромный объем средств, в то время как уровень жизни самого китайского населения оставляет желать лучшего. В середине беседы профессор сообщил, что к нему вломились местные полицейские и потребовали прекратить интервью.

«Я имею право высказывать свое мнение. У меня есть свобода слова», — такими были последние слова мужчины перед тем, как связь оборвалась. Радиостанция пыталась связаться с профессором, однако сделать этого не удалось.
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Как отмечается, Суня выбрали для интервью в том числе потому, что он ранее написал открытое письмо, в котором критиковал политику председателя КНР Си Цзиньпина в Африке и на Ближнем Востоке.

Сунь Вэньгуан ранее работал в Шаньдунском университете. Около 40 лет назад его даже приговаривали к семи годам тюрьмы из-за его взглядов, а впоследствии отказали в получении паспорта, из-за чего он не может выезжать за границу, и урезали пенсию.

В июле в Китае пропала местная жительница, облившая чернилами изображение председателя КНР Си Цзиньпина.

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