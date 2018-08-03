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15:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

Задержанного за взятку в миллион рублей казанского полицейского отправили в СИЗО на два месяца

(Казань, 3 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Задержанного за взятку в миллион рублей казанского полицейского отправили в СИЗО на два месяца.

Источник: ИА Татар-информ

Ново-Савиновский районный суд отправил замначальника следственного отдела полиции ОП «Гвардейский» Ленара Галявова под арест на два месяца — до 1 октября.

Прокурор потребовал заключить подозреваемого под стражу, посчитав, что он может скрыться от следствия. По мнению гособвинителя, Гилявов совершил особо тяжкое преступление.

Галявов свою вину признал и раскаялся. Адвокат подсудимого не согласен с гособвинением, и считает, что доказательств, что его подзащитный может скрыться, нет.

«Мой подзащитный с самого начала встал на путь признания вины и сотрудничает с органами следствия. Нет необходимости избирать такую крайнюю меру, как заключение под стражу. Он воспитывает двух малолетних детей. Мне кажется, решение выбрать для него домашний арест было бы справедливым», — заявил адвокат.

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Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в среду, 1 августа, правоохранители задержали двух высокопоставленных сотрудников полиции. Их подозревают в получении взятки за переквалификацию уголовного дела в менее тяжкое.

По данным следствия, правоохранители получили 390 тысяч рублей от подозреваемого в угоне авто, после чего попросили у сестры подозреваемого еще 640 тысяч рублей, чтобы ее брата освободили из-под стражи. В результате женщина обратилась в полицию.

Злоумышленников уволили, а вышестоящее руководство привлекли к административной ответственности. В данный момент задержанные обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

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