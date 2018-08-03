Задержанного за взятку в миллион рублей казанского полицейского отправили в СИЗО на два месяца

Источник: ИА Татар-информ

Ново-Савиновский районный суд отправил замначальника следственного отдела полиции ОП «Гвардейский» Ленара Галявова под арест на два месяца — до 1 октября.

Прокурор потребовал заключить подозреваемого под стражу, посчитав, что он может скрыться от следствия. По мнению гособвинителя, Гилявов совершил особо тяжкое преступление.

Галявов свою вину признал и раскаялся. Адвокат подсудимого не согласен с гособвинением, и считает, что доказательств, что его подзащитный может скрыться, нет.

«Мой подзащитный с самого начала встал на путь признания вины и сотрудничает с органами следствия. Нет необходимости избирать такую крайнюю меру, как заключение под стражу. Он воспитывает двух малолетних детей. Мне кажется, решение выбрать для него домашний арест было бы справедливым», — заявил адвокат.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Egb5hxco3W8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в среду, 1 августа, правоохранители задержали двух высокопоставленных сотрудников полиции. Их подозревают в получении взятки за переквалификацию уголовного дела в менее тяжкое.

По данным следствия, правоохранители получили 390 тысяч рублей от подозреваемого в угоне авто, после чего попросили у сестры подозреваемого еще 640 тысяч рублей, чтобы ее брата освободили из-под стражи. В результате женщина обратилась в полицию.