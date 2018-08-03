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15:51 (мск), источник: РИА Крым

Мужчина попытался себя сжечь в центре Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. В столице Крыма возле здания администрации Симферополя неизвестный мужчина совершил попытку самоподжога. Пострадавший получил незначительные травмы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости в Крым сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

«Около здания администрации Симферополя сотрудниками полиции пресечена попытка самоподжога. На место вызвана бригада скорой медицинской помощи, мужчина получил незначительные повреждения. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка. По результатам этой проверки будет принято решение согласно действующему законодательству», — рассказали в ведомстве.

Как стало известно РИА Новости Крым, пострадавший доставлен в симферопольскую городскую больницу № 6.

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