Мужчина попытался себя сжечь в центре Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. В столице Крыма возле здания администрации Симферополя неизвестный мужчина совершил попытку самоподжога. Пострадавший получил незначительные травмы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. В столице Крыма возле здания администрации Симферополя неизвестный мужчина совершил попытку самоподжога. Пострадавший получил незначительные травмы.
Об этом РИА Новости в Крым сообщили в
«Около здания администрации Симферополя сотрудниками полиции пресечена попытка самоподжога. На место вызвана бригада скорой медицинской помощи, мужчина получил незначительные повреждения. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка. По результатам этой проверки будет принято решение согласно действующему законодательству», — рассказали в ведомстве.
Как стало известно РИА Новости Крым, пострадавший доставлен в симферопольскую городскую больницу № 6.