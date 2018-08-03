Мужчина попытался себя сжечь в центре Симферополя

Об этом РИА Новости в Крым сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

«Около здания администрации Симферополя сотрудниками полиции пресечена попытка самоподжога. На место вызвана бригада скорой медицинской помощи, мужчина получил незначительные повреждения. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка. По результатам этой проверки будет принято решение согласно действующему законодательству», — рассказали в ведомстве.