В УФСИН рассказали, из-за чего умер убийца экс-полковника Буданова
КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов умер в городской больнице Омска, у него были хронические болезни, сообщил РИА Новости в пятницу представитель регионального управления ФСИН.
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