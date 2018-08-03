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15:11 (мск), источник: РИА Новости

В УФСИН рассказали, из-за чего умер убийца экс-полковника Буданова

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов умер в городской больнице Омска, у него были хронические болезни, сообщил РИА Новости в пятницу представитель регионального управления ФСИН.

Источник: РИА Новости

О смерти Темирханова РИА Новости ранее рассказала его адвокат Роза Магомедова. По ее сведениям, у него остановилось сердце.

«Он скончался в городской больнице, откуда был переведен из больницы ФСИН. Решение о переводе было принято 1 августа, так как его здоровье ухудшилось. У него были хронические проблемы со здоровьем, отчего он и умер», — сказал собеседник агентства в УФСИН.

В ведомстве пояснили, что сначала Темирханов отбывал наказание в колонии строгого режима, однако по состоянию здоровья условия были смягчены. После ухудшения здоровья он был переведен в санчасть колонии, а оттуда в городскую больницу.

Темирханов пять лет назад был осужден на 15 лет заключения за убийство Буданова в июне 2011 года. Следствие выяснило, что Темерханов выпустил в бывшего полковника восемь пуль, когда тот выходил из нотариальной конторы в центре Москвы.

Уроженец Чечни убил бывшего полковника из-за «ненависти к социальной группе военнослужащих», писал «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия. Это преступление стало одним из самых громких за современную историю России.

Полковник Юрий Буданов — российский военный, осужденный и лишенный звания в 2003 году за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В 90-х годах командовал 160-м гвардейским танковым полком, принимавшим участие во Второй чеченской войне. На свободу Буданов вышел спустя шесть лет после приговора.

Во дворе дома, где был убит полковник, установлена мемориальная плита. В прошлом году неизвестные бросили в плиту «коктейль Молотова». Удалось ли задержать хулиганов, не сообщалось.

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