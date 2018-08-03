Стали известны подробности гибели московской туристки на яхте в Новороссийске

Краснодар. 3 августа — Новая Кубань. Подробные обстоятельства трагедии прокомментировали представители Каспийского трубопроводного Консорциума. Компания принимала непосредственное участие в эвакуации тела женщины.

2 августа в 10:10 дежурному Морского терминала (МТ) КТК (пос. Южная Озереевка) поступила заявка от диспетчера порта Новороссийск. Капитан гражданской яхты «Яуза» сообщал, что на борту получила ранение женщина. Судно в это время находилось вблизи 670 района. Это район эксплуатационной ответственности КТК.

В 11:05 была констатирована смерть пострадавшей.

В акватории Черного моря был шторм. Диспетчер порта Новороссийск запросил передачу тела скорой помощи и представителям полиции на Морском терминале КТК.

Гражданское судно зашло в порт, о чем представителей федеральных органов госвласти уведомили.

В 11:45 яхта «Яуза» уже была в гавани для вспомогательных судов.