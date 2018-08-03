13 обвиняемых по делу о коррупции на автовокзалах и станциях уволены
Задержанные по делу о коррупции на автовокзалах и станциях сняты с должностей на время следствия.
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Задержанные по делу о коррупции на автовокзалах и станциях сняты с должностей на время следствия.
Приказ подписал директор госпредприятия «Автовокзалы и автостанции» Серджиу Попович. Временного увольнения 13 обвиняемых потребовал прокурор, который ведет дело.
Среди подследственных — директора автовокзалов и автостанций, диспетчеры и контролеры. Они задержаны по итогам обысков 17 июля.