Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как понять, что перед вами мейн-кун: 10 признаков
Самая «зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Сколько звезды платят за красивые зубы
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати находится оно в России
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
Жуков с трубкой в животе: Раны перестали заживать - СМИ
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Кэти Холмс и Джейми Фокс целовались и дурачились на пляже
Виктория Бекхэм забыла надеть бюстгальтер под кружевной топ
Стилиста Влада Лисовца экстренно госпитализировали в "Склиф"
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16Лесные пожары в Греции
15:08 (мск), источник: Publika.md

13 обвиняемых по делу о коррупции на автовокзалах и станциях уволены

Задержанные по делу о коррупции на автовокзалах и станциях сняты с должностей на время следствия.

Источник: Publika.md

Приказ подписал директор госпредприятия «Автовокзалы и автостанции» Серджиу Попович. Временного увольнения 13 обвиняемых потребовал прокурор, который ведет дело.

Среди подследственных — директора автовокзалов и автостанций, диспетчеры и контролеры. Они задержаны по итогам обысков 17 июля.

Все новости региона
СМИ: Напавшие на журналистов в ЦАР искали что-то кроме денег
В УФСИН назвали причину смерти убийцы экс-полковника Буданова
Как в Сети отреагировали на развод Петросяна и Степаненко
Названа опасность отказа от алкоголя
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир
На Украине задержали 11 администраторов групп в соцсетях
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Почти даром: в России рухнули цены Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент смартфон стоит почти на треть дешевле РРЦ.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь