Под Новосибирском пропал 8-летний ребенок на ярком велосипеде
Мальчик ушел погулять и не вернулся домой.
Мальчик ушел погулять и не вернулся домой.
Родители и волонтеры разыскивают маленького мальчика — Егор Гончаров пропал в родном селе Толмачево. Есть надежда, что ребенок просто заигрался и сам вернется домой. Но взрослые переживают. Егор ушел из дома на улице Радужной в 11.30 дня. Уже вечер, а о мальчике никаких вестей.
— До настоящего момента его местонахождение не установлено, — говорят волонтеры в поисковом отряде «Маяк».
Главные приметы ребенка: на голове — голубая кепка с рожицей, на ногах — спортивные штаны и желтые кроссовки, был на черном велосипеде с
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