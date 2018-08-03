Под Новосибирском пропал 8-летний ребенок на ярком велосипеде

Источник: Комсомольская правда

Родители и волонтеры разыскивают маленького мальчика — Егор Гончаров пропал в родном селе Толмачево. Есть надежда, что ребенок просто заигрался и сам вернется домой. Но взрослые переживают. Егор ушел из дома на улице Радужной в 11.30 дня. Уже вечер, а о мальчике никаких вестей.

— До настоящего момента его местонахождение не установлено, — говорят волонтеры в поисковом отряде «Маяк».

Главные приметы ребенка: на голове — голубая кепка с рожицей, на ногах — спортивные штаны и желтые кроссовки, был на черном велосипеде с ярко-желтым рисунком. Рост мальчика — около 134 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые.