Ураган оставил без света около восьми тысяч жителей Пермского края

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Шквалистый ветер оставил без света 25 населённых пунктов в Пермском крае с населением 7,7 тысяч человек. Об этом сообщают в ОАО «МРСК Урала"-«Пермэнерго».

Сильный дождь, местами сопровождающийся крупным градом, и шквалистый ветер стали причиной технологических нарушений в электросетевом комплексе. Без электричества остались 7,7 тысяч человек, которые живут в 25 населённых пунктах региона, расположенных в Юсьвинском районе Коми-Пермяцкого округа, Кунгурском, Очерском, Лысьвенском, Чусовском, Осинском районах, а также в Усолье и Орджоникидзевском и Кировском районах Перми.