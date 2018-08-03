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15:32 (мск), источник: АиФ Прикамье

Ураган оставил без света около восьми тысяч жителей Пермского края

Без электричества остались 25 населённых пунктов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

Шквалистый ветер оставил без света 25 населённых пунктов в Пермском крае с населением 7,7 тысяч человек. Об этом сообщают в ОАО «МРСК Урала"-«Пермэнерго».

Сильный дождь, местами сопровождающийся крупным градом, и шквалистый ветер стали причиной технологических нарушений в электросетевом комплексе. Без электричества остались 7,7 тысяч человек, которые живут в 25 населённых пунктах региона, расположенных в Юсьвинском районе Коми-Пермяцкого округа, Кунгурском, Очерском, Лысьвенском, Чусовском, Осинском районах, а также в Усолье и Орджоникидзевском и Кировском районах Перми.

В филиале введён особый режим работы. Аварийно-восстановительные бригады отправляются к месту ликвидации последствий непогоды. В общей сложности, в ремонтных мероприятиях принимают участие 39 бригад: 117 человек, 42 единицы техники и спецтехники.

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