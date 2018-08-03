Ураган оставил без света около восьми тысяч жителей Пермского края
Без электричества остались 25 населённых пунктов.
Без электричества остались 25 населённых пунктов.
Шквалистый ветер оставил без света 25 населённых пунктов в Пермском крае с населением 7,7 тысяч человек. Об этом сообщают в ОАО «МРСК Урала"-«Пермэнерго».
Сильный дождь, местами сопровождающийся крупным градом, и шквалистый ветер стали причиной технологических нарушений в электросетевом комплексе. Без электричества остались 7,7 тысяч человек, которые живут в 25 населённых пунктах региона, расположенных в Юсьвинском районе
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