Калининградец пытался обокрасть машину на глазах у полицейских
На улице Судостроительной в Калининграде находящийся на маршруте патрулирования экипаж ППС заметил мужчину, который разбил стекло в автомобиле и забрал из салона сумку.
На улице Судостроительной в Калининграде находящийся на маршруте патрулирования экипаж ППС заметил мужчину, который разбил стекло в автомобиле и забрал из салона сумку.
Полицейские задержали злоумышленника и вызвали на место
Как сообщает
Также участковые установили, что мужчина ранее пытался угнать автомобиль на этой же улице. В отношении него возбудили два уголовных дела.