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16:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградец пытался обокрасть машину на глазах у полицейских

На улице Судостроительной в Калининграде находящийся на маршруте патрулирования экипаж ППС заметил мужчину, который разбил стекло в автомобиле и забрал из салона сумку.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские задержали злоумышленника и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, задержанный 20-летний калининградец ранее уже имел проблемы с законом.

Также участковые установили, что мужчина ранее пытался угнать автомобиль на этой же улице. В отношении него возбудили два уголовных дела.

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