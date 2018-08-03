Калининградец пытался обокрасть машину на глазах у полицейских

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, задержанный 20-летний калининградец ранее уже имел проблемы с законом.

Также участковые установили, что мужчина ранее пытался угнать автомобиль на этой же улице. В отношении него возбудили два уголовных дела.