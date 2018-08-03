К смертельному ДТП на трассе под Воронежем привёл неудачный обгон
Появились новые подробности аварии, унесшей жизни трёх человек.
Появились новые подробности аварии, унесшей жизни трёх человек.
Три человека погибли, ещё пятеро госпитализированы в результате крупного ДТП, которое произошло сегодня около 5 утра в Павловском районе у печально известного села Лосево. Подробности по телефону сообщила наш собственный корреспондент «Вести-Воронеж» Александра Камынина.
— Около пяти часов утра на узком участке трассы в семи километрах от села Лосево столкнулись две иномарки. Водитель из Калужской области при обгоне лоб в лоб столкнулся со встречной легковушкой. От удара иномарку отбросило в кювет. Вторая машина тоже восстановлению не подлежит.
В результате ДТП на месте погибли парень и девушка из Владимирской области, пассажирка другой иномарки скончалась в Павловской ЦРБ. Ещё пятеро сейчас в больнице. Среди них двое детей. У мамы трёхлетнего мальчика сложные переломы. Возможно, её отправят в областной центр. Напомню, похожая трагедия произошла на трассе буквально вчера — тогда на месте ДТП погибли два человека, — передаёт Александра Камынина.