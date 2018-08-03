К смертельному ДТП на трассе под Воронежем привёл неудачный обгон

Источник: Вести - Воронеж

Три человека погибли, ещё пятеро госпитализированы в результате крупного ДТП, которое произошло сегодня около 5 утра в Павловском районе у печально известного села Лосево. Подробности по телефону сообщила наш собственный корреспондент «Вести-Воронеж» Александра Камынина.

— Около пяти часов утра на узком участке трассы в семи километрах от села Лосево столкнулись две иномарки. Водитель из Калужской области при обгоне лоб в лоб столкнулся со встречной легковушкой. От удара иномарку отбросило в кювет. Вторая машина тоже восстановлению не подлежит.