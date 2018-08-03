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15:32 (мск), источник: Вести - Воронеж

К смертельному ДТП на трассе под Воронежем привёл неудачный обгон

Появились новые подробности аварии, унесшей жизни трёх человек.

Источник: Вести - Воронеж

Три человека погибли, ещё пятеро госпитализированы в результате крупного ДТП, которое произошло сегодня около 5 утра в Павловском районе у печально известного села Лосево. Подробности по телефону сообщила наш собственный корреспондент «Вести-Воронеж» Александра Камынина.

— Около пяти часов утра на узком участке трассы в семи километрах от села Лосево столкнулись две иномарки. Водитель из Калужской области при обгоне лоб в лоб столкнулся со встречной легковушкой. От удара иномарку отбросило в кювет. Вторая машина тоже восстановлению не подлежит.

В результате ДТП на месте погибли парень и девушка из Владимирской области, пассажирка другой иномарки скончалась в Павловской ЦРБ. Ещё пятеро сейчас в больнице. Среди них двое детей. У мамы трёхлетнего мальчика сложные переломы. Возможно, её отправят в областной центр. Напомню, похожая трагедия произошла на трассе буквально вчера — тогда на месте ДТП погибли два человека, — передаёт Александра Камынина.

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