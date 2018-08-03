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15:52 (мск), источник: Интерфакс

Сильный ветер во время грозы в Перми повалил деревья и нарушил работу общественного транспорта

Пермь. 3 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Коммунальные службы устраняют последствия грозового фронта, прошедшего в Перми в пятницу днем, сообщается на сайте краевого ГУ МЧС со ссылкой на старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Сергея Лузина.

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«На территории Перми прошел грозовой фронт. Последствия мы уточняем. На данный момент имеется информация о поваленных деревьях, на месте работают коммунальные службы», — сообщил С. Лузин.

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По его словам, на ул. Луначарского забор упал на припаркованный автомобили.

«Погибших и пострадавших нет», — сказал оперативный дежурный ЦУКС.

По данным МЧС, сейчас грозовой фронт смещается в сторону южных районов Пермского края.

В свою очередь, на сайте администрации Перми сообщается, что из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 25 м/с, и грозы в городе зарегистрированы случаи перехлеста контактных сетей, что вызвало приостановку движения трамваев и троллейбусов на отдельных участках.

Кроме того, автобусы временно объезжают участки, где повалены деревья.

Пресс-служба обращает внимание, что за движением общественного транспорта в режиме онлайн можно следить на специальном сайте Гортранса.

«Аварийные бригады оперативно устраняют неполадки в работе движения общественного транспорта», — говорится в сообщении.

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