Сильный ветер во время грозы в Перми повалил деревья и нарушил работу общественного транспорта
Пермь. 3 августа.
Пермь. 3 августа.
«На территории Перми прошел грозовой фронт. Последствия мы уточняем. На данный момент имеется информация о поваленных деревьях, на месте работают коммунальные службы», — сообщил С. Лузин.
По его словам, на ул. Луначарского забор упал на припаркованный автомобили.
«Погибших и пострадавших нет», — сказал оперативный дежурный ЦУКС.
По данным МЧС, сейчас грозовой фронт смещается в сторону южных районов Пермского края.
В свою очередь, на сайте администрации Перми сообщается, что
Кроме того, автобусы временно объезжают участки, где повалены деревья.
«Аварийные бригады оперативно устраняют неполадки в работе движения общественного транспорта», — говорится в сообщении.