Неизвестный ворует свежий асфальт из дорожных ям в Омске
В Омске неустановленный вор увозит асфальт с недавно отремонтированных дорог. Злоумышленник выковыривает из ям новый асфальт.
В Омске неустановленный вор увозит асфальт с недавно отремонтированных дорог. Злоумышленник выковыривает из ям новый асфальт.
Похищенное покрытие он складывает в ведра, которые ставит в багажник автомобиля. После этого вор уезжает с места преступления. Его личность до сих пор не установлена, информирует Vostokmedia.
Недавно перед пешеходными переходами в Брянске появились обращения к горожанам. Сотрудники ГИБДД и волонтеры призывают взрослых тщательнее следить за детьми. С помощью трафаретов они написали на асфальте «Возьми ребенка за руку».