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15:37 (мск), источник: Известия

Неизвестный ворует свежий асфальт из дорожных ям в Омске

В Омске неустановленный вор увозит асфальт с недавно отремонтированных дорог. Злоумышленник выковыривает из ям новый асфальт.


Похищенное покрытие он складывает в ведра, которые ставит в багажник автомобиля. После этого вор уезжает с места преступления. Его личность до сих пор не установлена, информирует Vostokmedia.

Недавно перед пешеходными переходами в Брянске появились обращения к горожанам. Сотрудники ГИБДД и волонтеры призывают взрослых тщательнее следить за детьми. С помощью трафаретов они написали на асфальте «Возьми ребенка за руку».

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