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16:35 (мск), источник: РИА Новости

СК изучает видео с камер в подъезде, где нашли убитого дочерьми мужчину

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Московские следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, в котором три сестры Хачатурян убили своего отца, сообщает Следственный комитет на своем канале в «ТамТам».

Источник: РИА Новости

Сообщение ведомства сопровождается 19-секундным видео, на котором одна из сестер в растерянности ходит в подъезде возле лифта.

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Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУСК России по Москве. Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся. Останкинский суд Москвы в четверг, 2 августа, арестовал всех трех сестер.

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