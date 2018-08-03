СК изучает видео с камер в подъезде, где нашли убитого дочерьми мужчину

Источник: РИА Новости

Сообщение ведомства сопровождается 19-секундным видео, на котором одна из сестер в растерянности ходит в подъезде возле лифта.

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Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУСК России по Москве. Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.