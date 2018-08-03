СМИ: Напавшие на журналистов в ЦАР искали что-то кроме денег
Убийство россиян могло быть спланировано заранее, утверждает источник Corbeau News.
Убийство россиян могло быть спланировано заранее, утверждает источник Corbeau News.
Убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Кирила Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской Республике «представляется непохожим на преступления, которое совершают боевики, потому что, вероятно, убийцы искали
«[Один из нападавших] хотел обыскать его карманы, но журналист отказался и оказал сопротивление. В результате он был первым убит на глазах своих коллег-журналистов», — пишет портал, однако не называя источник этой информации.
Ранее водитель, сбежавший с места нападения на трех российских журналистов в ЦАР, заявил, что нападавшие говорили на языке, который не был похож на французский и местный язык санго, но россияне понимали, что им говорили.
На каком языке говорили нападавшие,
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты вечером 31 июля. По предварительной версии, россияне стали жертвами ограбления. Об этом ранее заявили в российском посольстве в ЦАР, ссылаясь на жандармерию.
Автомобиль, на котором ехали россияне, остановили в 23 километрах от города Сибю вооруженные люди. Они стали отнимать у журналистов вещи, а потом открыли огонь. Что именно спровоцировало агрессию со стороны грабителей, неизвестно. Такую версию изложил центральноафриканским правоохранителям выживший водитель. По мнению местного издания Palmares Centrafrique, журналисты совершили грубейшую ошибку, не наняв охранников. Источники издания сообщили, что россиян сначала похитили, затем допросили и убили.
При первичном осмотре тел погибших в Центральноафриканской Республике российских граждан Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко врачи не обнаружили следов пыток — на телах были замечены только огнестрельные ранения. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель российской дипмиссии в ЦАР заявил, что тела убитых журналистов будут отправлены в Россию 3 августа, примерно в 17:00 по местному времени. Между тем техника и документы погибших до сих пор не найдены, передает РИА Новости.