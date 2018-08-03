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15:54 (мск), источник: Daily Storm

СМИ: Напавшие на журналистов в ЦАР искали что-то кроме денег

Убийство россиян могло быть спланировано заранее, утверждает источник Corbeau News.

Источник: Reuters

Убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Кирила Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской Республике «представляется непохожим на преступления, которое совершают боевики, потому что, вероятно, убийцы искали что-то еще, кроме денег», пишет местный портал Corbeau News. Издание предполагает, что преступление спланировано, а главной целью был один из россиян, «большой и мускулистый».

«[Один из нападавших] хотел обыскать его карманы, но журналист отказался и оказал сопротивление. В результате он был первым убит на глазах своих коллег-журналистов», — пишет портал, однако не называя источник этой информации.

Ранее водитель, сбежавший с места нападения на трех российских журналистов в ЦАР, заявил, что нападавшие говорили на языке, который не был похож на французский и местный язык санго, но россияне понимали, что им говорили.

Главный редактор «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин прокомментировал публикацию портала. В разговоре с РБК он отметил, что опытный военкор Орхан Джемаль «немного говорил по-арабски и по-английски». Режиссер Александр Расторгуев не знал ни одного иностранного языка, а оператор Кирилл Радченко неплохо владел английским.

На каком языке говорили нападавшие, по-прежнему точно не установлено. Также неясно, действительно ли они принадлежали к одной из местных группировок (ранее высказывалось предположение, что на журналистов напали участники вооруженной группировки «Селека», которая конфликтует с ополчением «Антибалака»). СМИ писали, что на нападавших были тюрбаны. Так якобы говорил выживший водитель.

Первоначально предполагали, что на журналистов напали с целью их ограбить. У россиян была с собой дорогостоящая техника и около 8,5 тысячи долларов наличными. Однако источник Corbeau News утверждает: убийство журналистов было «спланированным и целенаправленным».

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты вечером 31 июля. По предварительной версии, россияне стали жертвами ограбления. Об этом ранее заявили в российском посольстве в ЦАР, ссылаясь на жандармерию.

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Автомобиль, на котором ехали россияне, остановили в 23 километрах от города Сибю вооруженные люди. Они стали отнимать у журналистов вещи, а потом открыли огонь. Что именно спровоцировало агрессию со стороны грабителей, неизвестно. Такую версию изложил центральноафриканским правоохранителям выживший водитель. По мнению местного издания Palmares Centrafrique, журналисты совершили грубейшую ошибку, не наняв охранников. Источники издания сообщили, что россиян сначала похитили, затем допросили и убили.

При первичном осмотре тел погибших в Центральноафриканской Республике российских граждан Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко врачи не обнаружили следов пыток — на телах были замечены только огнестрельные ранения. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель российской дипмиссии в ЦАР заявил, что тела убитых журналистов будут отправлены в Россию 3 августа, примерно в 17:00 по местному времени. Между тем техника и документы погибших до сих пор не найдены, передает РИА Новости.

Читайте также: Перевороты, бриллианты, бедность. Что происходит в Центральноафриканской Республике, где убили российских журналистов

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