Причиной эвакуации в пермском ТЦ «Леруа Мерлен» стал пакет

Днём очевидцы в социальных сетях сообщили, что из здания вывели сотрудников и покупателей. На место приехали представители оперативных служб.

«Сегодня в 15.15 поступило сообщение об обнаружении пакета в торговом центре города. На место выезжали сотрудники органов внутренних дел. Проверка установила, что его содержимое никакой опасности для жизни и здоровья граждан не представляет», — пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю.