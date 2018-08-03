Причиной эвакуации в пермском ТЦ «Леруа Мерлен» стал пакет
После обследования выяснилось, что опасности он не представлял.
После обследования выяснилось, что опасности он не представлял.
Подозрительный пакет стал причиной эвакуации ТЦ «Леруа Мерлен».
Днём очевидцы в социальных сетях сообщили, что из здания вывели сотрудников и покупателей. На место приехали представители оперативных служб.
«Сегодня в 15.15 поступило сообщение об обнаружении пакета в торговом центре города. На место выезжали сотрудники органов внутренних дел. Проверка установила, что его содержимое никакой опасности для жизни и здоровья граждан не представляет», — пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю.