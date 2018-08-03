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15:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

Причиной эвакуации в пермском ТЦ «Леруа Мерлен» стал пакет

После обследования выяснилось, что опасности он не представлял.

Подозрительный пакет стал причиной эвакуации ТЦ «Леруа Мерлен».

Днём очевидцы в социальных сетях сообщили, что из здания вывели сотрудников и покупателей. На место приехали представители оперативных служб.

«Сегодня в 15.15 поступило сообщение об обнаружении пакета в торговом центре города. На место выезжали сотрудники органов внутренних дел. Проверка установила, что его содержимое никакой опасности для жизни и здоровья граждан не представляет», — пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю.

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