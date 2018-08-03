Фигуранту дела о подготовке теракта в Ростовской области продлили арест

Источник: ИА REGNUM

«Срок содержания под стражей продлили до 29 января 2019 года. Следующее открытое судебное заседание по данному уголовному делу состоится 14 августа в 14:00», — отметила собеседница агентства.

ИА REGNUM напоминает, что 3 августа стало известно о том, что уголовное дело в отношении уроженца Ростовской области, готовившего теракт в торговом центре Новочеркасска, поступило в Северо-Кавказский окружной военный суд.