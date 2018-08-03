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16:30 (мск), источник: ИА REGNUM

Фигуранту дела о подготовке теракта в Ростовской области продлили арест

Главный подозреваемый в подготовке теракта в одном из торговых центров в Ростовской области останется под стражей ещё на полгода. Об этом ИА REGNUM проинформировала пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алёна Катькало.

Источник: ИА REGNUM

«Срок содержания под стражей продлили до 29 января 2019 года. Следующее открытое судебное заседание по данному уголовному делу состоится 14 августа в 14:00», — отметила собеседница агентства.

ИА REGNUM напоминает, что 3 августа стало известно о том, что уголовное дело в отношении уроженца Ростовской области, готовившего теракт в торговом центре Новочеркасска, поступило в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Максиму М. инкриминируется подготовка к теракту (ст. 30 и ст. 205 УК РФ) и незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). Обвиняемый планировал совершить теракт с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

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