Фигуранту дела о подготовке теракта в Ростовской области продлили арест
Главный подозреваемый в подготовке теракта в одном из торговых центров в Ростовской области останется под стражей ещё на полгода. Об этом ИА REGNUM проинформировала
Главный подозреваемый в подготовке теракта в одном из торговых центров в Ростовской области останется под стражей ещё на полгода. Об этом ИА REGNUM проинформировала
«Срок содержания под стражей продлили до 29 января 2019 года. Следующее открытое судебное заседание по данному уголовному делу состоится 14 августа в 14:00», — отметила собеседница агентства.
ИА REGNUM напоминает, что 3 августа стало известно о том, что уголовное дело в отношении уроженца Ростовской области, готовившего теракт в торговом центре Новочеркасска, поступило в
Максиму М. инкриминируется подготовка к теракту (ст. 30 и ст. 205 УК РФ) и незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). Обвиняемый планировал совершить теракт с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.