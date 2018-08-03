Убивший за 50 копеек двух человек уралец выслушал приговор

«Он признан виновным по статьям “убийство двух лиц общеопасным способом, сопряжённое с разбоем”, “разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья” и “умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога”. Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

По данным следствия, Назаров знал, что у его знакомых — 27-летнего мужчины и 25-летней женщины, — есть два старинных «полуполтинника» — серебряные монеты номиналом 25 копеек 1896 года. Будучи пьяным, Назаров проник в дом к знакомым, зарубил топором, а затем устроил пожар. После этого автостопом на «попутках» он уехал в Краснодарский край, где продал обе монеты за семь тысяч рублей. Спустя пару месяцев его там поймали и привезли на Урал.