Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
Дочь Кети Топурия очаровала соцсети
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Виктория Бекхэм забыла надеть бюстгальтер под кружевной топ
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Остановка сердца: убивший Буданова умер в заключении
Помощница министра Британии оказалась проституткой
Вайнштейн предоставил суду доказательства своей невиновности
Кэти Холмс и Джейми Фокс целовались и дурачились на пляже
Стилиста Влада Лисовца экстренно госпитализировали в "Склиф"
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
16:06 (мск), источник: Ura.ru

Убивший за 50 копеек двух человек уралец выслушал приговор

В Свердловском областном суде вынесен приговор 28-летнему Александру Назарову, зарубившему топором двух человек из-за двух старинных монет. После убийства преступник поджег дом, надеясь скрыть свои следы.

«Он признан виновным по статьям “убийство двух лиц общеопасным способом, сопряжённое с разбоем”, “разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья” и “умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога”. Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

По данным следствия, Назаров знал, что у его знакомых — 27-летнего мужчины и 25-летней женщины, — есть два старинных «полуполтинника» — серебряные монеты номиналом 25 копеек 1896 года. Будучи пьяным, Назаров проник в дом к знакомым, зарубил топором, а затем устроил пожар. После этого автостопом на «попутках» он уехал в Краснодарский край, где продал обе монеты за семь тысяч рублей. Спустя пару месяцев его там поймали и привезли на Урал.

Свердловчанин убил двух людей из-за таких монет:

Источник: Ura.ru
Все новости региона
 СМИ узнали о новой возлюбленной Петросяна. ФОТО
Пугачева похудела на 20 килограммов. ВИДЕО
СМИ: Напавшие на журналистов в ЦАР искали что-то кроме денег
Как в Сети отреагировали на развод Петросяна и Степаненко
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Названа опасность отказа от алкоголя
В УФСИН назвали причину смерти убийцы экс-полковника Буданова
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Почти даром: в России рухнули цены Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент смартфон стоит почти на треть дешевле РРЦ.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь