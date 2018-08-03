Под Волгоградом директор МУПа присвоила 100 тысяч рублей
Директор МУП Коммунальное хозяйство «Клетское» предстанет перед судом за присвоение денег предприятия. Женщина «обогатилась» на 110 тысяч рублей.
Директор МУП Коммунальное хозяйство «Клетское» предстанет перед судом за присвоение денег предприятия. Женщина «обогатилась» на 110 тысяч рублей.
Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, факт присвоения выявился в ходе прокурорской проверки. Женщина в 2016 году дала указание главному бухгалтеру предприятия снять со счета 110 тысяч рублей и оформить их как подотчетные средства, выданные сотрудникам на производственные нужды. Однако фактически деньги забрала себе и потратила.
Материалы прокурорской проверки передали в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Расследовали его следователи ОМВД России по Клетскому району. Женщина полностью призналась в присвоении и вернула все до копеечки. Сейчас уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.