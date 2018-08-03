Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нет слов, одни эмоции»: что чувствует ваш питомец
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Кэти Холмс и Джейми Фокс целовались и дурачились на пляже
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
"Вот и все!": Эдгар Запашный о нападении тигрицы - СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Вайнштейн предоставил суду доказательства своей невиновности
Кэти Холмс и Джейми Фокс целовались и дурачились на пляже
62-летняя Долина рассталась с третьим мужем - мнение СМИ
Пластический хирург перестарался - Меньшова
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом директор МУПа присвоила 100 тысяч рублей

Директор МУП Коммунальное хозяйство «Клетское» предстанет перед судом за присвоение денег предприятия. Женщина «обогатилась» на 110 тысяч рублей.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, факт присвоения выявился в ходе прокурорской проверки. Женщина в 2016 году дала указание главному бухгалтеру предприятия снять со счета 110 тысяч рублей и оформить их как подотчетные средства, выданные сотрудникам на производственные нужды. Однако фактически деньги забрала себе и потратила.

Материалы прокурорской проверки передали в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Расследовали его следователи ОМВД России по Клетскому району. Женщина полностью призналась в присвоении и вернула все до копеечки. Сейчас уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Все новости региона
 Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Томской области
«Я был уверен, что она меня порвет»: На Эдгарда Запашного напала тигрица
СМИ: Напавшие на журналистов в ЦАР искали что-то кроме денег
Ученые предупредили о возможном начале суперэпидемии в метро
Как в Сети отреагировали на развод Петросяна и Степаненко
СК обнародовал видео из подъезда дома трех сестер Хачатурян
Названа опасность отказа от алкоголя
В УФСИН назвали причину смерти убийцы экс-полковника Буданова
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Что это было? На Луну упали загадочные объекты Метеориты являются фрагментами метеорного потока альфа-Каприкорниды.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь