Под Волгоградом директор МУПа присвоила 100 тысяч рублей

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, факт присвоения выявился в ходе прокурорской проверки. Женщина в 2016 году дала указание главному бухгалтеру предприятия снять со счета 110 тысяч рублей и оформить их как подотчетные средства, выданные сотрудникам на производственные нужды. Однако фактически деньги забрала себе и потратила.