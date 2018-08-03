Минчанин подозревается в жестоком убийстве супруги
В Минске был задержан мужчина, который подозревается в жестоком убийстве своей супруги. Об этом сообщает официальный представитель управления СК по Минску Марина Дранькова.
В Минске был задержан мужчина, который подозревается в жестоком убийстве своей супруги. Об этом сообщает официальный представитель управления СК по Минску Марина Дранькова.
Утром 25 июля работниками, которые косили траву по улице Есенина, было обнаружено тело 54-летней женщины. Сотрудниками УСК по городу Минску было возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст. 139 УК («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Подозреваемым стал супруг женщины. Он был задержан сотрудниками милиции и определен в изолятор временного содержания.
Следствие выяснило, что днем 23 июля пара распивала спиртное на пустыре вблизи улицы Есенина. Позже между супругами произошла ссора, которая привела к драке между супругами. 58-летний минчанин избил свою жену и нанес ей несколько ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.
На данный момент следствие проводит экспертизы изъятых вещественных доказательств. Мужчина ранее не судим. Он уже дал показания на месте преступления.