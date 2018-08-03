Минчанин подозревается в жестоком убийстве супруги

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Утром 25 июля работниками, которые косили траву по улице Есенина, было обнаружено тело 54-летней женщины. Сотрудниками УСК по городу Минску было возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст. 139 УК («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Подозреваемым стал супруг женщины. Он был задержан сотрудниками милиции и определен в изолятор временного содержания.

Следствие выяснило, что днем 23 июля пара распивала спиртное на пустыре вблизи улицы Есенина. Позже между супругами произошла ссора, которая привела к драке между супругами. 58-летний минчанин избил свою жену и нанес ей несколько ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.