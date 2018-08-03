Карагандинка оставила ребенка прохожему и исчезла

Источник: Tengrinews

Мать попросила приглядеть за малышкой незнакомую женщину на улице. Сказала, что ей нужно на встречу, куда нельзя с ребенком. Оставила свой номер телефона и больше не вернулась.

Женщина ждала несколько часов. После позвонила в Восточный отдел полиции и, не называя своего имени, сообщила о брошенном ребенке. Инспекторы по делам несовершеннолетних приехали и забрали девочку. Так как она была простужена, малышку отвезли в инфекционную больницу.

По телефону нашли маму. Та сообщила, что ребенок ее, но она потеряла документы свои и на ребенка. Ни в полицию, ни в отдел опеки, ни в комиссию по делам несовершеннолетних, куда ее приглашали, не явилась.

«За ребенком она так и не вернулась. Даже не интересовалась ни у кого. Пока сами ее не нашли, она не знала, где ее ребенок. За то, что оставила ребенка у чужих людей, подвергла его жизнь угрозе, предусмотрено наказание. Но это будет рассматривать полиция. За уклонение от воспитания — тоже. Если она так и не обратится за ребенком, возможно, будем добиваться лишения родительских прав», — рассказала заведующая сектором опеки и попечительства отдела образования Темиртау Жулдыз Арилина.

Мать ребенка сообщила, что девочку зовут Милана и ей один год и 11 месяцев. Сейчас малышку поместили в дом ребенка «Ботагоз».

«Ребенок своему возрасту соответствует, но не разговаривает, произносит только слоги. Ребенок самостоятельно не кушает. Ходит. Такое ощущение, что девочка организованная. Потому что она деток знает, никого не боится, охотно вступает в контакт, она балуется. Ночью спала, не плакала. Маму не искала. Ее ничего не беспокоит», — говорит исполняющая обязанности директора дома ребенка «Ботагоз» Людмила Дроздова.

По словам сотрудников, девочка была заражена педикулезом. Они провели обработку.

Как говорят специалисты опеки, теперь, если мать и захочет забрать девочку, ее уже просто так не отдадут. Сначала она должна восстановить документы и доказать, что у нее есть жилищные условия и возможность содержать ребенка и обеспечить ему уход.