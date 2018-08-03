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18:07 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске ночью горел «Евроопт»

В Витебске спасатели ликвидировали пожар в магазине. Об этом сообщается на сайте МЧС Беларуси.

Источник: БЕЛТА

3 августа около 2 часов ночи в диспетчерскую службу МЧС поступило оповещение пожарной сигнализации одного из магазинов города Витебска.

Когда спасатели прибыли на место обнаружили трех сотрудников магазина «Евроопт», которые сообщили о возгорании на первом этаже здания.

Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. Пострадавших нет. Однако к этому времени в торговом зале был поврежден товар и оборудование.

По предварительной информации, возможной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

По факту возгорания в магазине «Евроопт» проводится проверка.

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