В Витебске ночью горел «Евроопт»

Источник: БЕЛТА

3 августа около 2 часов ночи в диспетчерскую службу МЧС поступило оповещение пожарной сигнализации одного из магазинов города Витебска.

Когда спасатели прибыли на место обнаружили трех сотрудников магазина «Евроопт», которые сообщили о возгорании на первом этаже здания.

Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. Пострадавших нет. Однако к этому времени в торговом зале был поврежден товар и оборудование.

По предварительной информации, возможной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.