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16:36 (мск), источник: ТАСС

В Грузии задержали нижегородского депутата, обвиняемого в хищении имущества

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Владимира Глушкова в Россию.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Депутат Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области Владимир Глушков, обвиняемый в хищении муниципального имущества на 100 млн рублей, задержан в Грузии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«2 августа по материалам следственных органов СК России по Нижегородской области, представленным в НЦБ Интерпол через Генеральную прокуратуру РФ, на территории Грузии задержан Владимир Глушков, обвиняемый в совершении мошеннических действий при реконструкции автостанции в городе Балахне и взяточничестве», — сообщили в СК.

Сейчас через Генпрокуратуру РФ решается вопрос об экстрадиции Глушкова для привлечения его к уголовной ответственности в РФ. По версии следствия, в июле 2015 года обвиняемый получил через посредника — своего брата Александр Глушкова — взятку в 6 млн рублей от директора строительной фирмы за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов.

Кроме того, с 2013 по 2016 год Владимир и Александр Глушковы совместно со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими лицами под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в Балахне по поддельной проектной документации путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, на земельном участке, предназначенном для эксплуатации автостанции, возвели двухэтажное здание торгового центра. При этом все сооружения, необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры, были снесены и изменена планировка его территории.

Жители района были лишены транспортного узла, так как автостанцию стало невозможно эксплуатировать. Соучастники приобрели в собственность здания на территории бывшей автостанции и сам земельный участок по заниженной стоимости. Своими действиями они причинили Балахнинскому району ущерб на 100 млн рублей.

Брат Владимира Глушков Александр — депутат Законодательного собрания Нижегородской области, он находится в международном розыске.

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