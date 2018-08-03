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18:46 (мск), источник: БЕЛТА

Мужчина, вколовший двум девочкам инъекции, заключен под стражу

В Гродно был заключен под стражу мужчина, который вколол двум малолетним девочкам неизвестное вещество. Об этом сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел 26 июля в одном из домов по улице Дзержинского. Позже в различных социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в конце июля неизвестный мужчина заманил двух девочек 5-ти и 7-ми лет в подъезд жилого дома и сделал им инъекцию неустановленного вещества.

Мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовного дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ («Хулиганство»).

Пострадавшие девочки не были госпитализированы и чувствуют себя хорошо.

По факту происшествия проводится проверка. Подобных обращений в милицию от жителей города Гродно больше не поступало, сообщают в УВД.

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