Мужчина, вколовший двум девочкам инъекции, заключен под стражу
В Гродно был заключен под стражу мужчина, который вколол двум малолетним девочкам неизвестное вещество. Об этом сообщают в
В Гродно был заключен под стражу мужчина, который вколол двум малолетним девочкам неизвестное вещество. Об этом сообщают в
Инцидент произошел 26 июля в одном из домов по улице Дзержинского. Позже в различных социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в конце июля неизвестный мужчина заманил двух девочек 5-ти и 7-ми лет в подъезд жилого дома и сделал им инъекцию неустановленного вещества.
Мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовного дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ («Хулиганство»).
Пострадавшие девочки не были госпитализированы и чувствуют себя хорошо.
По факту происшествия проводится проверка. Подобных обращений в милицию от жителей города Гродно больше не поступало, сообщают в УВД.