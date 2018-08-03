Мужчина, вколовший двум девочкам инъекции, заключен под стражу

Инцидент произошел 26 июля в одном из домов по улице Дзержинского. Позже в различных социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в конце июля неизвестный мужчина заманил двух девочек 5-ти и 7-ми лет в подъезд жилого дома и сделал им инъекцию неустановленного вещества.