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17:33 (мск), источник: РИА Новости

В МИД назвали возможную причину нападения на журналистов в ЦАР

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российских журналистов в Центральноафриканской Республике убили при попытка оказать сопротивление. Об этом заявила на брифинге официальные представитель российского МИД Мария Захарова.

Источник: AP 2018

«По предварительным данным правоохранительных органов, россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты», — приводятся слова Захаровой на странице МИД в Twitter.

На брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства рассказала, что к расследованию убийства российских журналистов подключилась миссия ООН по стабилизации ситуации в ЦАР. Она выделила четырех экспертов, при поддержке которых центральафриканские правоохранительные органы провели осмотр места преступления, допросили свидетелей в городе Сибю и в селениях, возле которых произошло нападение.

Захарова отметила, что утверждения СМИ о том, что вопросы безопасности съемочной группы якобы были согласованы с миссией ООН в ЦАР, не соответствуют действительности. Ни в самой миссии, ни в департаменте безопасности секретариата ООН не знали о поездке журналистов, пока власти ЦАР не сообщили об их гибели.

Как выяснилось, продолжила Захарова, по неизвестным причинам россияне не обращались за каким-либо содействием и получением аккредитации в местные органы, а также не воспользовались бронежилетами и касками с надписями, которые подтверждали бы их принадлежность к прессе.

Дипломат также обратила внимание на то, что появилось большое количество спекуляций на тему того, что журналистов не пустили на тренировочные базы в ЦАР и им пришлось проводить тайное расследование. «Это все не соответствует действительности», — заявила она.

Как пояснила Захарова, база, где работают центральноафриканские силовики и российские инструкторы, — закрытый объект, посещать который разрешается только аккредитованным журналистам при наличии соответствующего разрешения властей.
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«Но при этом после получения этой аккредитации и получения соответствующих инструкций от местных властей и правоохранительных органов такая деятельность разрешена», — добавила дипломат, отметив, что подобные запросы журналистов из других стран получали положительные ответы. Но от российской группы такой заявки не было.

Она подчеркнула, что власти ЦАР пообещали сделать все возможное для поимки и наказания убийц россиян.

Ранее сообщалось, что тела погибших доставят на родину в пятницу. Захарова не стала анонсировать дату прибытия рейса, но заявила, что российское посольство предпринимает все меры, чтобы отправка состоялась уже сегодня.

«При этом я хочу сказать, что сегодня все данные были переданы родственникам погибших», — добавила она.

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