Завотделением радиологии арестован на 30 суток по делу о коррупции в Центре матери и ребенка
Заведующего отделением радиологии в Институте матери и ребенка Николая Дони арестовали на 30 суток по подозрению в коррупции.
Заведующего отделением радиологии в Институте матери и ребенка Николая Дони арестовали на 30 суток по подозрению в коррупции.
В банковской ячейке завотделением Николая Дони хранилось больше 760-ти тысяч леев, 24 тысячи евро, тысяча долларов и золотые украшения. Дони и его подчиненный задержаны по подозрению в коррупции.
По данным следствия, они вымогали деньги у пациентов за прием вне очереди. Как заявили в НЦБК, в отделении радиологии — три рентгеновских аппарата и томограф. Каждое обследование стоит от 200 до 500 леев, и в день здесь принимали до 40 пациентов, в основном — без записи.
Напомним, в начале недели по результатам обысков в других больницах задержали семь человек, включая завтоделением Республиканского диагностического центра Сильвиу Кондрю. У него дома, в кабинете и банковских ячейках нашли около семи миллионов леев в разной валюте. На эти деньги, его квартиру и два автомобиля наложили арест. В обоих случаях врачам грозит штраф до 400 тысяч леев и до десяти лет тюрьмы.