Завотделением радиологии арестован на 30 суток по делу о коррупции в Центре матери и ребенка

Источник: Publika.md

В банковской ячейке завотделением Николая Дони хранилось больше 760-ти тысяч леев, 24 тысячи евро, тысяча долларов и золотые украшения. Дони и его подчиненный задержаны по подозрению в коррупции.

По данным следствия, они вымогали деньги у пациентов за прием вне очереди. Как заявили в НЦБК, в отделении радиологии — три рентгеновских аппарата и томограф. Каждое обследование стоит от 200 до 500 леев, и в день здесь принимали до 40 пациентов, в основном — без записи.