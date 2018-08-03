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19:29 (мск), источник: Publika.md

Завотделением радиологии арестован на 30 суток по делу о коррупции в Центре матери и ребенка

Заведующего отделением радиологии в Институте матери и ребенка Николая Дони арестовали на 30 суток по подозрению в коррупции.

Источник: Publika.md

В банковской ячейке завотделением Николая Дони хранилось больше 760-ти тысяч леев, 24 тысячи евро, тысяча долларов и золотые украшения. Дони и его подчиненный задержаны по подозрению в коррупции.

По данным следствия, они вымогали деньги у пациентов за прием вне очереди. Как заявили в НЦБК, в отделении радиологии — три рентгеновских аппарата и томограф. Каждое обследование стоит от 200 до 500 леев, и в день здесь принимали до 40 пациентов, в основном — без записи.

Напомним, в начале недели по результатам обысков в других больницах задержали семь человек, включая завтоделением Республиканского диагностического центра Сильвиу Кондрю. У него дома, в кабинете и банковских ячейках нашли около семи миллионов леев в разной валюте. На эти деньги, его квартиру и два автомобиля наложили арест. В обоих случаях врачам грозит штраф до 400 тысяч леев и до десяти лет тюрьмы.

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