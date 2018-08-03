Полмиллиона леев обнаружены таможенниками в Леушенах (видео)

Они пытались незаконно вывезти из страны 485 627 румынских леев, что эквивалентно более 100 000 евро или 2 миллионам молдавских леев.

Деньги были обнаружены сотрудниками таможни «Леушены» прошлой ночью. Они были спрятаны в машине подозреваемых, за обшивкой потолка салона и в двух детских автомобильных креслах, которые были в багажнике.

По этим фактам возбуждено уголовное дело, и подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.