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19:32 (мск), источник: Noi.md

Полмиллиона леев обнаружены таможенниками в Леушенах (видео)

Двое граждан находятся под следствием за контрабанду иностранной валюты особо крупном размере, сообщает Noi.md.

Они пытались незаконно вывезти из страны 485 627 румынских леев, что эквивалентно более 100 000 евро или 2 миллионам молдавских леев.

Деньги были обнаружены сотрудниками таможни «Леушены» прошлой ночью. Они были спрятаны в машине подозреваемых, за обшивкой потолка салона и в двух детских автомобильных креслах, которые были в багажнике.

По этим фактам возбуждено уголовное дело, и подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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