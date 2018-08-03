В Сочи нашли мертвым ребенка, которого ранее унесло в море

По предварительным данным, в пятницу около 14:00 мальчик 10 лет упал в канализационный сток в районе улицы Победы поселка Лазаревское. Находившаяся рядом с ребенком бабушка, прыгнула в воду и попыталась достать внука, но его течением унесло в море. На место были вызваны спасатели. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море.