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17:35 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи нашли мертвым ребенка, которого ранее унесло в море

Следователи Лазаревского района Сочи проводят проверку по факту гибели ребенка в море.

По предварительным данным, в пятницу около 14:00 мальчик 10 лет упал в канализационный сток в районе улицы Победы поселка Лазаревское. Находившаяся рядом с ребенком бабушка, прыгнула в воду и попыталась достать внука, но его течением унесло в море. На место были вызваны спасатели. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства трагического происшествия, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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