Взятки в Белкоопсоюзе: первый зампред получил 7 лет с конфискацией
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Дмитрий Баранов приговорен к семи годам лишения свободы, его признали виновным в получении взятки.
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Дмитрий Баранов приговорен к семи годам лишения свободы, его признали виновным в получении взятки.
Приговор огласил в пятницу 3 августа Первомайский суд Минска.
«Он признан виновным в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение, и приговорил к 7 годам лишения свободы, с конфискацией имущества и с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», — сообщили в суде.
Второй обвиняемый — доверенное лицо Баранова — признан виновным в даче взятки и к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Данный приговор неокончательный и может быть обжалован в суде высшей инстанции.
Материалы для уголовного дела собирали оперативники УБЭП МВД. Согласно обвинению первый зампредседателя правления Белкоопсоюза с сентября 2015 года по апрель 2017-го в Минске в несколько приемов получил взятки на сумму более 2,4 тысячи долларов США от своего доверенного лица за принятие мер по погашению подразделениями Белкоопсоюза кредиторской задолженности перед фирмой.
Это не первое уголовное дело, которое возбуждено за взятки в системе Белкоопсоюза. В 2015 году бывший руководитель «Белкоопсоюза» Сергей Сидько был приговорен к 12 годам лишения свободы.