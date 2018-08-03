Взятки в Белкоопсоюзе: первый зампред получил 7 лет с конфискацией

Источник: Sputnik.by

Приговор огласил в пятницу 3 августа Первомайский суд Минска.

«Он признан виновным в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение, и приговорил к 7 годам лишения свободы, с конфискацией имущества и с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», — сообщили в суде.

Второй обвиняемый — доверенное лицо Баранова — признан виновным в даче взятки и к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Данный приговор неокончательный и может быть обжалован в суде высшей инстанции.

Материалы для уголовного дела собирали оперативники УБЭП МВД. Согласно обвинению первый зампредседателя правления Белкоопсоюза с сентября 2015 года по апрель 2017-го в Минске в несколько приемов получил взятки на сумму более 2,4 тысячи долларов США от своего доверенного лица за принятие мер по погашению подразделениями Белкоопсоюза кредиторской задолженности перед фирмой.