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19:59 (мск), источник: БЕЛТА

В Городокском районе 79-летний пенсионер шесть дней блуждал в лесу

3 августа, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Городокском районе 79-летний пенсионер шесть дней блуждал в лесу, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

О пропаже витебчанина в милицию сообщила дочь. По ее словам, мужчина днем 28 июля ушел в неизвестном направлении и домой не вернулся. Осмотр квартиры позволил сотрудникам предположить, что он отправился в лес, так как не было рюкзака и резиновых сапог. Сотрудники Первомайского РОВД установили, что мужчина отправился на автобусе в Городокский район и вышел в деревне Боровцы. Местные жители подтвердили, что видели утром схожего по описанию грибника.

Для поиска пропавшего были задействованы силы РОВД, МЧС, военнослужащие внутренних войск и местные жители. Облет зоны поиска осуществлялся на вертолете. Искали его и с помощью квадрокоптера. Спустя шесть дней сотрудники Городокского отдела милиции смогли выйти на его след. Сегодня около 15.00 мужчину нашли в болоте в критическом состоянии.

Незамедлительно в это место были направлены бригада скорой помощи и спасатели. Ближайший подъезд на автомобиле был на расстоянии полутора километров. Сотрудники напрямую, сквозь лесную чащу вынесли на носилках мужчину к медикам, которые оказали первую помощь и доставили пенсионера в больницу.

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