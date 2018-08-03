Вандалы опрокинули фонарные столбы в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В павлодарском сквере Победы, посвящённом памяти павших в Великой Отечественной войне, вандалы повредили столбы освещения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В павлодарском сквере Победы, посвящённом памяти павших в Великой Отечественной войне, вандалы повредили столбы освещения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Главный специалист отдела
«Специалисты отдела ЖКХ обратились к подрядной организации, которая называется “Каусар энерджи” и занимается обслуживанием этого сквера. Представители этой организации приехали в сквер и демонтировали две торшерные опоры, забрав их на базу», — рассказала корреспонденту МИА «Казинформ»
Подрядчики сейчас приводят опоры в порядок, а затем вернут их на своё место, отметили в акимате.