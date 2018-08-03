Вандалы опрокинули фонарные столбы в Павлодаре

Источник: Kazinform

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара Ибрай Уахитов сообщил, что в сквере Победы неизвестные повредили две торшерные опоры с фонарями уличного освещения. Ведомство направило письмо в местную полицейскую службу об этом.

«Специалисты отдела ЖКХ обратились к подрядной организации, которая называется “Каусар энерджи” и занимается обслуживанием этого сквера. Представители этой организации приехали в сквер и демонтировали две торшерные опоры, забрав их на базу», — рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-секретарь акимата Павлодара Гульжан Апсаликова.