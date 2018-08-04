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00:18 (мск), источник: Sputnik.by

Троллейбус врезался в мачту освещения в Минске

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек, несколько пассажиров получили незначительные травмы.

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Троллейбус врезался в мачту уличного освещения в Минске, по предварительной информации, пострадал один пассажир, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Авария произошла на проспекте Дзержинского белорусской столицы вблизи станции метро «Махалово».

Сообщается, что троллейбус столкнулся с бетонной мачтой освещения. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек, несколько пассажиров получили незначительные травмы.

В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники ГАИ, медики скорой и работники МЧС. Что именно стало причиной аварии, пока не известно.

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