Троллейбус врезался в мачту освещения в Минске

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Троллейбус врезался в мачту уличного освещения в Минске, по предварительной информации, пострадал один пассажир, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Авария произошла на проспекте Дзержинского белорусской столицы вблизи станции метро «Махалово».

Сообщается, что троллейбус столкнулся с бетонной мачтой освещения. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек, несколько пассажиров получили незначительные травмы.