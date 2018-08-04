Более 400 человек ищут унесенных рекой двух детей в Сочи

Более 400 человек — спасателей, полицейских, военнослужащих Росгвардии, казаков и волонтеров — ищут двух унесенных рекой в Сочи детей, поиски продолжатся всю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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«Детей ищут свыше 400 человек, из которых 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, порядка 40 росгвардейцев. Администрацией города для поиска пропавших привлечено порядка 40 казаков и 50 волонтеров. На месте, где река впадает в море, дежурит четыре плавсредства и сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда, транспортной полиции и Морпорта. Поиски пропавших будут вестись всю ночь, на утро назначен облет территории на вертолете», — сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 3 августа в Хостинском районе Сочи четыре человека — мужчина, женщина и двое детей решили перейти реку вброд. В связи с дождем уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, люди не справились с потоком и их унесло. Женщина выплыла самостоятельно и сообщила спасателям, что река унесла ее родственника и детей. Чуть позже мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, от госпитализации он отказался.

В районе поиска, по данным управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи, 3 и 4 августа ожидается местами сильный дождь, гроза, шквалистое усилением ветра до 20 — 22 м/с. В пятницу и субботу в Сочи действует штормовое предупреждение.