Более 400 человек ищут унесенных рекой двух детей в Сочи
СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/ — Поиски будут продолжаться всю ночь.
СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/ — Поиски будут продолжаться всю ночь.
Более 400 человек — спасателей, полицейских, военнослужащих Росгвардии, казаков и волонтеров — ищут двух унесенных рекой в Сочи детей, поиски продолжатся всю ночь. Об этом сообщили в
«Детей ищут свыше 400 человек, из которых 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, порядка 40 росгвардейцев. Администрацией города для поиска пропавших привлечено порядка 40 казаков и 50 волонтеров. На месте, где река впадает в море, дежурит четыре плавсредства и сотрудники Южного регионального
Как сообщалось ранее, 3 августа в Хостинском районе Сочи четыре человека — мужчина, женщина и двое детей решили перейти реку вброд. В связи с дождем уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, люди не справились с потоком и их унесло. Женщина выплыла самостоятельно и сообщила спасателям, что река унесла ее родственника и детей. Чуть позже мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, от госпитализации он отказался.
Это уже второй подобный случай за сутки. Ранее в пятницу, по предварительным данным, в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но его течением унесло в море. Позже нашли тело ребенка, региональное управление СУ СКР проводит проверку.