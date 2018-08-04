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09:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Опасное заболевание выявлено у четверых во Владивостоке

Двое взрослых и двое детей во Владивостоке заболели корью, все четыре случая заболевания подтверждены лабораторно, об этом DEITA. RU сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Источник: AP 2018

Как рассказали в ведомстве, двое завезли опасное заболевание в приморскую столицу из Турции, где они отдыхали. Остальные заразились от заболевших.

На данный момент проводится комплекс мероприятий, предупреждающих распространения кори среди населения Приморского края. Медицинские работники уже осмотрели 1420 человек, привили 493 человека.

Таисия Масина.

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