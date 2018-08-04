«Черные риэлторы» лишали квартир жителей Хабаровского края
Мошенницу от отсидки спас 5-летний ребенок.
Мошенницу от отсидки спас 5-летний ребенок.
Суд
Женщина и двое ее помощников, уголовные дела в отношении которых рассматриваются судом каждое по отдельности, искали одиноких людей, имеющих квартиры. Затем женщина заводила с ними дружеские отношения. Представлялась риэлтором, она рассказывала о выгодах, которые они получат от размена их квартир на меньшие с доплатой. Ей довольно легко удалось убедить в этом четырех человек из Комсомольска и Амурска. В итоге люди остались без жилья, не получив за него денег.
После переоформления квартиры выставлялись на продажу, для чего мошенники обращались к своим знакомым риэлторам из Комсомольска, не посвященным в их махинации. После продажи вырученная сумма делилась между мошенниками на троих.
Помимо сделок с недвижимостью, осужденная не гнушалась и более мелких афер. Когда ей понадобилась стиральная машинка, она убедила свою знакомую взять в банке кредит на ее покупку. Полученные 35 тыс рублей она обещала выплатить самостоятельно, чего делать не собиралась.
— Подсудимая приговорена к 5 годам лишения свободы. Так как у нее есть 5-летний ребенок, исполнение наказания отсрочено до достижения им 14 лет, — сообщила помощник прокурора
Приговор не вступил в законную силу.