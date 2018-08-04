Иркутянин из мести поджег входную дверь квартиры

ЧП произошло в ночь на 3 августа в одном из домов в микрорайоне Юбилейный в Иркутске. Неизвестный поджег в подъезде резиновую покрышку, от чего загорелась входная дверь квартиры. Ущерб составил 20 тысяч рублей. 22-летняя хозяйка квартиры написала заявление в полицию.

Через пару часов сыщики задержали пиромана. Им оказался 30-летний иркутянин, который пояснил, мол, назло поджег покрышку «на почве личных неприязненных отношений» с хозяйкой квартиры. Ранее мужчина судим за кражу. Теперь же за умышленные уничтожение имущества ему грозит до 5 лет лишения свободы.